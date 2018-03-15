Великобритания обвинила Россию в нарушении Конвенции о запрете химоружия

Она не выполняет Международную конвенцию Организации объединенных наций о запрете использования химического оружия. Россия нарушает Устав ООН и поэтому несет ответственность за попытку убийства Сергея Скрипаля и его дочери.

Об этом в среду вечером, 14 марта, во время экстренного заседания ООН заявил представитель Великобритании в Совете безопасности Организации Джонатан Аллен. Он подчеркнул, что власти России подвергли опасности британских граждан в Солсбери и за это тоже должны нести ответственность. Это не заурядное преступление, а незаконное использование силы. Это нарушение статьи 2 Устава ООН, - заявил представитель Великобритании, добавив, что Скрипаль и его дочь были отравлены с использованием "Новичка" - нервно-паралитического газа военного назначения, который был разработан в России и это не то оружие, которое может произвести негосударственный субъект.

Мы увидели только два достоверных объяснения. Либо это напрямую нападение на страну со стороны России, либо Россия потеряла контроль над нервно-паралитическим газом, который сама разработала. Однако, Российское правительство не предоставило объяснения о том, как этот газ мог попасть в Солсбери, - добавил представитель Совбеза ООН.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, после обвинений в адрес России в причастности к отравлению Сергея Скрипаля Великобритания требует выслать из страны 23 российских дипломатов. Это будет самая большая высылка на протяжении более тридцати лет, и это отражает тот факт, что российское государство не в первый раз действовало против нашей страны. Об этом в среду, 14 марта, заявила премьер-министр Британии Тереза Мэй, обращаясь в парламенту с страны.