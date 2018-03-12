ЕС не признает выборы президента РФ в аннексированном Крыму, – Могерини

Об этом она сказала во время совместного брифинга с Президентом Украины Петром Порошенко в Киеве.

По ее словам, политика в отношении РФ будет продолжать внедрятся в отношении непризнания этой незаконной аннексии. Также ЕС будет продолжать осуждать нарушения международного права. Что касается выборов на оккупированной территории, санкции по этому поводу будет применены.

ЕС призывает Россию соблюдать права человека в Крыму и освободить "пленников Кремля".

"Мы будем призывать к уважению прав человека по всем гражданам, проживающим на этой территории, в том числе и крымских татар, и мы призываем освободить всех, кто был незаконно задержан и содержится за решеткой в ​​Крыму и в России", - сказала она.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Верховная Рада призывает международное сообщество не признавать легитимность выборов президента России в случае их проведения в Автономной Республике Крым.