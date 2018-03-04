14:15 04.03.2018 | Политика | Новости
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Сеул направит дипломатов для переговоров с Вашингтоном

Руководство Южной Кореи направит посредников для помощи в проведении диалога между администрацией КНДР и Вашингтона. Об этом передает Yonhap.

Сеул направит дипломатов для переговоров с Вашингтоном

Президент Южной Кореи готов делать все возможное, чтобы как можно скорее начать деэскалацию конфликта на полуострове, так как напряженность ядерного столкновения двух государств после Олимпиады не спала. 

Посредниками в переговорах будут глава национального разведывательного ведомства Со Хун и советник президента по вопросам безопасности Чон Ый Ен. Мун Чже Ин договорился с северокорейской стороной, что ответное посещение представителей государства было запланировано еще до самой даты корейско-американских переговоров. 

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в своем заявлении отметила, что Вашингтон будет добиваться от Пхеньяна прекратить разработку ядерного оружия, дабы обезопасить возможность военного столкновения в регионе АТР.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Северная Корея близка к созданию сверхзвуковой ядерной ракеты.


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