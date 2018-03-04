Сеул направит дипломатов для переговоров с Вашингтоном

Президент Южной Кореи готов делать все возможное, чтобы как можно скорее начать деэскалацию конфликта на полуострове, так как напряженность ядерного столкновения двух государств после Олимпиады не спала.

Посредниками в переговорах будут глава национального разведывательного ведомства Со Хун и советник президента по вопросам безопасности Чон Ый Ен. Мун Чже Ин договорился с северокорейской стороной, что ответное посещение представителей государства было запланировано еще до самой даты корейско-американских переговоров.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в своем заявлении отметила, что Вашингтон будет добиваться от Пхеньяна прекратить разработку ядерного оружия, дабы обезопасить возможность военного столкновения в регионе АТР.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Северная Корея близка к созданию сверхзвуковой ядерной ракеты.