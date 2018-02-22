13:53 22.02.2018 | Политика | Новости
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США введут новые санкции против России

Администрация президента США Дональда Трампа хочет ввести новые санкции в отношении России, из-за вмешательства в американские выборы и прошлогоднюю кибератаку. Об этом сообщает Reuters.

США введут новые санкции против России

Отмечается, что лидеры республиканцев и демократов в Конгрессе обвинили Трампа в слишком мягком отношении к российскому коллеге Владимиру Путину. Поэтому, они обращаются к американскому президенту повременить с новыми санкциями в отношении России.

Чиновники администрации занимающиеся санкционными вопросами заявили, что процесс медленно из-за юридических причин. Пока не предоставляется информация о том, какие меры будут приняты в этом вопросе.

На данный момент администрация Трампа изучает вопрос о том, какие еще меры можно принять в ответ на вмешательство.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что Варшава планирует сохранить санкции, введенные Европейским союзом против России.

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