Украина не будет договариваться с боевиками о миротворцах в Донбассе, - Елисеев

Об этом заявил заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев в эфире "Радио Свобода".

Согласно его словам, для украинского руководства сейчас важно поднять данные вопросы со своими ключевыми партнерами. Также он напомнил, что окончательное решение принимает Совет безопасности ООН, постоянным членом которой является Россия.

"Конечно, мы не собираемся вести никакого диалога и согласований с боевиками, потому что всем понятно, что за боевиками стоит Россия, и в этой связи ключевой вызов – получить согласие на развертывание такой операции от Москвы", – отметил Елисеев.

Вместе с тем чиновник добавил, что для введения миротворцев также требуется разрешение Украины. Поскольку, а нашей стране считаю эти территории оккупированными. Поэтому, если будет согласие Украины, то другой уговор от каких-то отдельных бандформирований будет не актуален.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", план по урегулированию ситуации на Донбассе, который предложил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Расмуссен, не заработает, если будет реализовываться на условиях Киева.