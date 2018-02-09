09:32 09.02.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Раде пятницу состоится традиционный час вопросов к правительству

В Верховной Раде Украины в пятницу, 9 февраля 2018 года, пройдет традиционный час вопросов к правительству.

В Раде пятницу состоится традиционный час вопросов к правительству

Помимо этого народные депутаты попытаются во втором чтении рассмотреть изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и некоторые другие законы Украины относительно обеспечения пограничной безопасности государства. Об этом сказано в повестке дня сегодняшнего заседания, опубликованного на сайте украинского парламента.

Также в первом чтении планируется рассмотреть изменения в постановление "Об установлении именных стипендий Верховной Рады Украины студентам высших учебных заведений" об увеличении размера именных стипендий Рады, а также изменения в закон "О высшем образовании".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера Рада ввела уголовную ответственность за склонение к самоубийству. В частности, закон устанавливает ответственность за любое содействие лицу в совершении самоубийства или попытки самоубийства.

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