Президент Украины наградил орденами почти 2 тысячи человек

Как отмечается, в 2017 году было выдало знаков около 2492 – к званию Мать-героиня, и 34 знака отличия президента, 1395 медалей. Также было выдано 55 тысяч 561 знак отличия президента за участие в АТО, 5401 знак отличия главы государства за гуманитарное участие в АТО.

Согласно недавно полученным данным, в прошлом году кассовые расходы госбюджета на изготовление наград и памятных знаков составили 20 450,77 тысячи гривен, фактические – 15 577,79 тысячи гривен.

Кстати, в ГУД закупают наградную продукцию в соответствии с действующим законодательством по вопросам публичных закупок.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", впервые Международный олимпийский комитет лишил украинских спортсменов 10 медалей летних Олимпийских игр в 2004-м, 2008-м и 2012 годах.