Трамп напомнил о стене с Мексикой после смерти пограничника

Об этом Трамп написал в своем микроблоге в Twitter.

В посте сказано, что офицер пограничной службы погиб на южной границе, еще один серьезно ранен. "Мы найдем виновных и добьемся справедливости. Мы должны построить стену, и мы ее построим", - написал американский глава государства.

По данным службы таможенного и пограничного контроля США, Мартинез погиб в воскресенье во время патрулирования территории вблизи штата Техас. Мужчина и его напарник вызвали подкрепление с места некоего происшествия, подробности которого не разглашаются. Однако известно, что спустя некоторого время после подкрепления Мартинез скончался в больнице, состояние второго пограничника оценивается как тяжелое.

В настоящее время ФБР и местная полиция ведут поиски причастных к нападению.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", избранный президент США Дональд Трамп может отказаться от идеи строительства стены на южной границе США за счет Мексики.