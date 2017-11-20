Трамп напомнил о стене с Мексикой после смерти пограничника

Президент США Дональд Трамп снова поведал о том, что американское государство должно построить стену на границе с Мексикой. Такое заявление глава США сделал после сообщения о гибели сотрудника пограничной службы Рохелио Мартинеза.
Об этом Трамп написал в своем микроблоге в Twitter.
В посте сказано, что офицер пограничной службы погиб на южной границе, еще один серьезно ранен. "Мы найдем виновных и добьемся справедливости. Мы должны построить стену, и мы ее построим", - написал американский глава государства.
По данным службы таможенного и пограничного контроля США, Мартинез погиб в воскресенье во время патрулирования территории вблизи штата Техас. Мужчина и его напарник вызвали подкрепление с места некоего происшествия, подробности которого не разглашаются. Однако известно, что спустя некоторого время после подкрепления Мартинез скончался в больнице, состояние второго пограничника оценивается как тяжелое.
В настоящее время ФБР и местная полиция ведут поиски причастных к нападению.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", избранный президент США Дональд Трамп может отказаться от идеи строительства стены на южной границе США за счет Мексики.