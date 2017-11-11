Китай и Южная Корея намерены решать северокорейский кризис дипломатическим путем

Об этом передает информационное агентство Reuters.

Лидеры обеих азиатских стран договорились усилить сотрудничество во всех областях от оборонного сектора до углубления экономических связей для того, чтобы усилить влияние на Пхеньян и вынудить руководство страны прекратить постоянные ядерные испытания, которые в лишний раз дестабилизируют регион. Обе страны также согласились прекратить летний конфликт из-за развертывания противоракетной системы США.

Конфликт был связан с разворачивания военными США противоракетной системы THAAD в Южной Корее, на что негативно высказался Пекин, однако стороны пришли к обоюдному решению вопроса, так как у них появились "более серьезные проблемы" в виде ядерных ракет КНДР.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Китай и Южная Корея договорились нормализировать сотрудничество во свех видах деятельности и торговли.