Пучдемон предупредил Мадрид об опасности в случае непризнания автономии

Пытаясь урегулировать ситуацию, правительство называет чрезвычайно серьезной ситуацией, оно власти могут создать еще более серьезную и чрезвычайную ситуацию, если заберет обратно политическую автономию Каталонии. Такое мнение высказал в четверг, 26 октября, председатель Женералитата Каталонии Карлес Пучдемон.

Он направил в Сенат Испании письмо, в котором предупредил, что позиция правительства Италии - опасна.

Напомним, правительство Испании на чрезвычайной встрече 21 октября приняло решение о применении статьи 155 испанской Конституции в отношении автономного сообщества Каталония.

В соответствии с этой статьей все руководство Каталонии может быть отстранено от власти, а властные полномочия в этом автономном сообществе Испании будет осуществлять представитель, назначенный Мадридом, после чего в Каталонии пройдут досрочные парламентские выборы.

Сенат должен утвердить решение правительства. Сессия, на которой решится вопрос, запланирована на 27 октября.

Как сообщал УРА-Информ, глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон отказался от выступления в Сенате Испании. Его выступление было запланировано на 26 октября. Пучдемон собирался отправиться в Мадрид после заседания парламента Каталонии, которое должно было начаться в четверг в десять часов утра.