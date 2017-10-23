Порошенко просят отправить Саакашвили обратно в Грузию

Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте главы государства. Как сказано в тексте петиции, люди обращаются к президенту с просьбой депортировать Саакашвили на родину, поскольку он систематически нарушает Законы Украины, незаконно перешел границу, а также разжигает ненависть между украинцами и призывает возле Верховной Рады к отставке законно избранного президента Украины.

Петицию обнародовали 20 октября и по состоянию на понедельник, 23 октября она уже собрала более 2,6 тысяч голосов из 25 тысяч необходимых.

Напомним, Саакашвили призвал митингующих продолжать акцию под Верховной Радой еще как минимум две недели.

Как сообщал УРА-Информ, бывший депутат от "Партии Регионов" Владимир Олейник финансирует одну палатку, которые накануне были установлены под зданием Верховной Рады Украины. Об этом бывший "регионал" заявил сам в своем видеообращении, опубликованном в социальной сети. По его словам, он принимает участвует в финансировании митинга.