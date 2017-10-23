22:15 23.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Грузинскому депутату Кобе Накопия на три года запрещен въезд в Украину - СБУ

Служба безопасности Украины запретила въезд в Украину грузинскому депутату Кобе Накопия.

Грузинскому депутату Кобе Накопия на три года запрещен въезд в Украину - СБУ

Политик не может пересекать границу три года. Как сообщила на запрос журналистов в понедельник, 23 октября, пресс-служба СБУ, в интересах обеспечения безопасности Украины и охраны общественного порядка принято соответствующее решение.

Решение было принято на основании статьи 13 закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства", - пояснили в СБУ.

Напомним, Накопия является соратником бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Его задержали в аэропорту "Борисполь" по прибытию в Украину 15 октября, а затем не пустили в страну.

Как сообщал УРА-Информ, тогда Саакашвили на своей странице в Facebook написал, что это

его соратник, член партии "Единое национальное движение", которую он создавал и является ее почетным председателем.


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