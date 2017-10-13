14:53 13.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Украине нет оснований для проведения досрочных выборов, - Парубий

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий утверждает, что нет никаких оснований для проведения внеочередных выборов. Об этом передает "Фокус".

В Украине нет оснований для проведения досрочных выборов, - Парубий

По словам спикера, в межсезонье осени и весны всегда в обществе наблюдается желание инициировать выборы, особенно подобными настроениями пользуются некоторые депутаты-популисты, которые раскачивают политическую ситуацию внутри страны.

Однако как правительство, так и само население очень быстро понимает, что проведение выборов может стать дополнительным потрясением и привести к очередному политическому кризису, что будет означать остановку реформ.

Парубий уверен в том, что досрочные выборы сыграют на руку Москве, но никак не Украине. Этого сценария всегда стоит опасаться, подчеркнул политик.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно  Парубий подписал законопроект об урегулировании ситуации на Донбассе. 


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