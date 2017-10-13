В Украине нет оснований для проведения досрочных выборов, - Парубий

По словам спикера, в межсезонье осени и весны всегда в обществе наблюдается желание инициировать выборы, особенно подобными настроениями пользуются некоторые депутаты-популисты, которые раскачивают политическую ситуацию внутри страны.

Однако как правительство, так и само население очень быстро понимает, что проведение выборов может стать дополнительным потрясением и привести к очередному политическому кризису, что будет означать остановку реформ.

Парубий уверен в том, что досрочные выборы сыграют на руку Москве, но никак не Украине. Этого сценария всегда стоит опасаться, подчеркнул политик.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Парубий подписал законопроект об урегулировании ситуации на Донбассе.