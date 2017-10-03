Взрывы на складах боеприпасов имеют все признаки диверсий, - Муженко

Так, взрывы на складах боеприпасов в нашей стране имеют ряд признаков диверсий. Такие данные распространил глава Генштаба страны Виктор Муженко.

Согласно его заявлению - чрезвычайные происшествия, что были зафиксированы на арсеналах около Сватово, Балаклеи, Мариуполя, Калиновки – это ничто иное, как итог проводимой спецоперации. Не имея шанса достичь своих целей на Донбассе военным путем, противник решил приложить усилия в глубину страны - сказал Муженко.

Как сообщал УРА-Информ, под Калиновской взрывы прекратились – сообщали представители ГСЧС.