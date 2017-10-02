В Каталонии на референдуме более 90% проголосовали за независимость от Испании - ФОТО

Об этом на своей страничке в Twitter заявил глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон. По его словам это был впечатляющий ответ граждан. Легитимность и достоинство. Жители автономии добились права на суверенитет, - написал глава правительства.

При этом он призвал Европейский союз не игнорировать нарушение прав человека со стороны испанской полиции и выразил готовность к диалогу с Мадридом.

В свою очередь официальный представитель правительства Каталонии Жорди Турул заявил, что всего в референдуме приняли участие 2,3 миллиона человек из 5,3 миллиона, имеющих право голоса. При этом в результате столкновений с испанской полицией возле избирательных участков более тысячи человек пострадали.

Двое из них в настоящее время находятся в тяжелом состоянии. Одному из них в глаз попала резиновая пуля, у другого случился сердечный приступ.

Так по данным врачей, 294 человека пострадали в Барселоне, 355 человек в предместьях города, 46 раненых в центральной части Каталонии, 27 человек − в Таррагоне, 249 − в Жироне, 111 в Льейде, 55 человек − в регионе Террес-де-Лебре.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 1 октября в Каталонии состоялся референдум о независимости, который не признает испанское правительство.

На многих участках вчера произошли массовые столкновения местных жителей с полицией.