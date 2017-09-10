В Лондоне прошло многотысячное шествие противников Brexit - ФОТО

Десятки тысяч людей вышли на улицу и прошли маршем к Парламентской площади в центре Лондона в знак протеста против решение о выходе из ЕС, завершив акцию митингом на площади перед парламентом. Акция была приурочена к голосованию депутатов за законопроект, который должен отменить верховенство законов ЕС в Британии.

Голосование состоится уже в понедельник, поэтому многие участники акции были одеты в синее и желтое, держали в руках флаги Евросоюза и плакаты с надписями "Я люблю ЕС", "Brexit - токсичен", "Уже скучаю по Евросоюзу".

По оценкам организаторов акции, в мероприятии приняли участие от 10 до 15 тысяч человек в начале, количество демонстрантов возросло до 50 тысяч по ходу марша. Полиция не предоставила данных о количестве участников.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, после выхода Великобритании из Евросоюза в бюджете ЕС будет ежегодно недоставать около 12 миллиардов евро.