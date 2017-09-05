ВМС Южной Кореи готова нанести ответный удар по КНДР

Согласно информации агентства, учения страны направлены на то, чтобы в случае нападания на страну северного сосед или же запуска ним ракет, мгновенно нанести в ответ ракетный удар по Пхеньяну, на воде или под водой.

Как выяснилось, Пхеньян провел успешные испытания водородной бомбы, боеголовку которую они теперь могут использовать при запуске баллистических ракет.

В ответ на такие действия Сеул был вынужден был увеличить оборонный бюджет и запросить США продать им некоторое вооружение.

Вчера Великобритания, США, Франция, Южная Корея и Япония запросили проведение экстренного заседания Совета безопасности ООН по вопросу введения новых ограничений по отношению к КНДР.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Совете безопасности ООН провели экстренное заседание для обсуждения ситуации в связи с последним запуском Северной Кореей баллистической ракеты.