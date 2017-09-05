08:17 05.09.2017 | Политика | Новости
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ВМС Южной Кореи готова нанести ответный удар по КНДР

Военно-морские силы Южной Кореи провели боевые учения на море. Об этом передает портал Yonhap.

ВМС Южной Кореи готова нанести ответный удар по КНДР

Согласно информации агентства, учения страны направлены на то, чтобы в случае нападания на страну северного сосед или же запуска ним ракет, мгновенно нанести в ответ ракетный удар по Пхеньяну, на воде или под водой.

Как выяснилось, Пхеньян провел успешные испытания водородной бомбы, боеголовку которую они теперь могут использовать при запуске баллистических ракет.

В ответ на такие действия Сеул был вынужден был увеличить оборонный бюджет и запросить США продать им некоторое вооружение.

Вчера Великобритания, США, Франция, Южная Корея и Япония запросили проведение экстренного заседания Совета безопасности ООН по вопросу введения новых ограничений по отношению к КНДР.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в  Совете безопасности ООН провели экстренное заседание для обсуждения ситуации в связи с последним запуском Северной Кореей баллистической ракеты.


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