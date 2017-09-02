Южная Корея выделит дополнительные средства на закупку американского вооружения

Южная Корея просит США продать им дополнительные баллистические ракеты из-за угрозы возможного вторжения КНДР.

Страна желает усилить не только обороноспособность своего государства, но и в случае ядерного удара, нанести ответный запуск в сторону Пхеньяна.

Последние запуски насторожили не только южную часть полуострова, но и Японию, над которой недавно развалился корпус запущеной с Пхеньяна баллистической ракеты. КНДР нарушает все соглашения об испытании ядерного оружия принятые ООН.

В своб очередь хозяин Белого Дома дал концептуальное одобрения на пересмотр минувших соглашений. Южная Корея уже выделила миллиарды долларов на закупку американского вооружения.

Разведывательные службы южан сообщают, что в сентябре месяце стоит ожидать новых запусков со стороны Северной Кореи.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно военные Северной Кореи рассматривали возможность нанесения ракетных ударов в районе острова Гуам в западной части Тихого океана.