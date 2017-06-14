Украина запустила процесс безвизового режима с Японией

Запланирована дипломатическая поездка делегации межпарламентской группы Украина-Япония как раз на день, когда будет запущен безвиз. Об этом в среду утром, 14 июня, на своей страничке в Facebook сообщил народный депутат, сопредседатель группы по межпарламентским связям с Японией Леонид Емец.

По его словам, делегация едет с определенной целью. Необходимо расширить список стран с безвизом именно на дружескую нам Японию. И могу сказать радостную новость. Процесс пошел! - написал политик, добавив, что Кабинет министров Японии "приступил к работе над вопросом отмены виз украинцам".

Парламенты двух стан обещали всячески способствовать этому вопросу,- заверил Емец. При этом он подчеркнул, что о сроках пока говорить рано, но работа идет, чтобы на Олимпийские игры в Токио в 2020 году украинские граждане уже могли ехать без виз.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, безвизовый резим с Европейским союзом для украинцев заработал с 11 июня.