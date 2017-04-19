В Украине вступил в силу указ о реорганизации структуры СНБО

Сегодня утром документ был опубликован в газете "Урядовый курьер". Таким образом, согласно указу президента, теперь в структуре аппарата СНБО остались секретарь, его первые заместители и заместители, руководитель аппарата, а также служба по вопросам внешней безопасности, служба по вопросам оборонно-промышленного комплекса и военно-технического сотрудничества.

Кроме того, в СНБО остались служба по вопросам информационной безопасности, служба стратегического планирования и анализа, юридическая служба, службы Главного ситуационного центра, организационной работы и контроля и координационной и административной работы.

В то же время, были созданы службы по вопросам внутренней безопасности и обеспечения координации деятельности органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности, служба по вопросам безопасности в военной сфере, служба по вопросам мобилизации, а также служба по вопросам развития и информационных технологий. При этом служба по вопросам обороны и служба безопасности были отменены.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Порошенко реорганизовал структуру аппарата Совета национальной безопасности и обороны.