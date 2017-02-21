Россия обвинила в смерти Чуркина американских журналистов

Несколько последних дней своей жизни он с возмущением отзывался о статье, которая была 15 февраля опубликована на портале BuzzFeed. В статье "Странная смерть российского дипломата, или кто пробил его голову в день выборов?", в частности, автор попытался связать смерть сотрудника Генерального консульства Российской Федерации в Нью-Йорке с вмешательством российских разведслужб в предвыборную кампанию в США.

Как пишет российское издание "Комсомольская правда", ссылаясь на свои источники в представительстве Российской Федерации при ООН, журналист Али Уоткинс настаивает на том, что смерть Кривова, случившаяся в день выборов в США, стала финалом операции российских спецслужб по вмешательству в итоги выборов в Америке. После прочтения этой статьи самочувствие Чуркина, якобы резко ухудшилось, поскольку он "все время находился на передовой противостояния России и Запада", - подчеркивает издание.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, постоянный представитель России при Организации объединенных наций Виталий Чуркин умер в посольстве на Манхэттене в понедельник, 20 февраля. По предварительным данным смерть наступила из-за проблем ссердцем.