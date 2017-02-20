Путин создает на Донбассе Алеппо, - Порошенко

По его мнению поддерживаемые Россией сепаратисты целенаправленно атакуют мирных жителей. Об этом глава украинского государства заявил в интервью газете Bild.

Президент также отметил, что ситуация в некоторых частях Восточной Украины драматическая и Украина имеет все доказательства того, что там боевики целенаправленно атакуют мирных жителей.

Все очень просто: если Путин соблюдает Минск, если, наконец, войска будут выведены из нашей страны, будет мир. Но, к сожалению, этого нет, - пояснил Порошенко, добавив, что Минское мирное соглашение не работает, а есть имя – Путин и он продолжает убивать. Обещания, которые дает правительство России, нарушаются ежедневно,

поэтому санкции против Москвы должны быть расширены, а признание Россией документов так называемых республик является главном доказательство влияния России на боевиков, - поясним президент.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на днях на Мюнхенской конференции украинский президент заявил, что Путин глубоко ненавидит Украину.