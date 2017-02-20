12:59 20.02.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
100160570:Polishuk

Путин создает на Донбассе Алеппо, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко обвинил Владимира Путина в создании на территории Донбасса Алеппо.

Путин создает на Донбассе Алеппо, - Порошенко

По его мнению поддерживаемые Россией сепаратисты целенаправленно атакуют мирных жителей. Об этом глава украинского государства заявил в интервью газете Bild.

Президент также отметил, что ситуация в некоторых частях Восточной Украины драматическая и Украина имеет все доказательства того, что там боевики целенаправленно атакуют мирных жителей.

Все очень просто: если Путин соблюдает Минск, если, наконец, войска будут выведены из нашей страны, будет мир. Но, к сожалению, этого нет, - пояснил Порошенко, добавив, что Минское мирное соглашение не работает, а есть имя – Путин и он продолжает убивать. Обещания, которые дает правительство России, нарушаются ежедневно,

поэтому санкции против Москвы должны быть расширены, а признание Россией документов так называемых республик является главном доказательство влияния России на боевиков, - поясним президент.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на днях на Мюнхенской конференции украинский президент заявил, что Путин глубоко ненавидит Украину.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив