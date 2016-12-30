Порошенко одобрил повышение акцизов на алкоголь и сигареты

Об этом передает пресс-служба ВРУ. Согласно сообщению – данный документ предполагает повышение акцизов на ликеро-водочные изделия на 20%, а также на слабоалкогольные напитки - с первого января 2017 г.

Так, акциз на пиво возрастет на 2,78 грн за литр, цены на водку со всеми уплаченными налогами возрастут на 10-15 грн за 0,5 л. Вина подорожают на 30%. Дело в том, что акцизная ставка на вина сохраняется на уровне 0,01 грн / л, а на крепленые вина повышается на 12% - до 8,02 и 11,65 грн / л. Также с 2017 г. увеличится акциз на табак на 40%.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Налоговый комитет одобрил повышение акциза на табак.