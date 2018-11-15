10:13 15.11.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Актер "Дизель шоу" попал в аварию

Евгений Гашенко, актер “Дизель Шоу” ,  попал в аварию в Киеве. ДТП случилось 14 ноября, когда в столице выпал первый снег.

 

Актер

Об этом сообщил сам актер на своей странице в Facebook.

По словам актера, в центре Киева его догнал микроавтобус. В результате ДТП был поврежден бампер машины Гашенко. Сам актер отделался лишь шоком.

 “Доехал с приключениями. “Переобуться” не успел – снег довольно неожиданно на меня свалился. В итоге ехал пару раз бочком. Один раз чуть не съехал в спуск… Подъезжая к каналу, в пробке догнал микроавтобус. Было ДТП небольшое. Пострадавших нет”, – сообщил он.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", команда актеров "Дизель Студио" сообщила своим поклонникам о новом всеукраинском туре. Вместе с "Дизель Шоу" в тур отправятся известные юмористы из команды КВН "Уездный город" - Сергей Писаренко и Евгений Никишин.


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