Под Киевом при столкновении фуры с бензовозом произошла утечка горючего - ФОТО

По данным ГСЧС, авария случилась на трассе Белая Церковь - Сквира неподалеку от супермаркета. Предполагается, что водитель грузового автомобился не учел дорожные условия, после чего допустил ДТП. В результате инцидента прицеп фуры пробил дыру в цистерне бензовоза с топливом.

На этот раз обошлось без жертв и пострадавших.

Благодаря оперативной работе спасателей, возгорание горючего удалось за несколько минут ликвидировать. В частности, сотрудники ГСЧС сначала смыли жидкость с дороги, затем перекачали остатки горючего в другую емкость.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в результате сильного снегопада, Киев охватили пробки, на дорогах города произошло более 50 ДТП.