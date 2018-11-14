19:34 14.11.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Под Киевом при столкновении фуры с бензовозом произошла утечка горючего - ФОТО

В Киевской области в результате столкновения грузовика с бензовозом на заснеженной дороге произошла утечка горючего. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Под Киевом при столкновении фуры с бензовозом произошла утечка горючего - ФОТО

По данным ГСЧС, авария случилась на трассе Белая Церковь - Сквира неподалеку от супермаркета. Предполагается, что водитель грузового автомобился не учел дорожные условия, после чего допустил ДТП. В результате инцидента прицеп фуры пробил дыру в цистерне бензовоза с топливом.

На этот раз обошлось без жертв и пострадавших.

Благодаря оперативной работе спасателей, возгорание горючего удалось за несколько минут ликвидировать. В частности, сотрудники ГСЧС сначала смыли жидкость с дороги, затем перекачали остатки горючего в другую емкость.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в результате сильного снегопада, Киев охватили пробки, на дорогах города произошло более 50 ДТП.


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