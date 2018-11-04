В Израиле микроавтобус столкнулся с грузовиков, погибли шесть человек - ФОТО

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли шесть человек. Еще пять пассажиров получили травмы.

Как сообщает The Jerusalem Post, авария произошла утром на шоссе № 90 в Иорданской долине, недалеко от Мертвого моря.

По предварительным данным грузовик врезался в микроавтобус, однако официальная версия аварии еще не озвучена. Вместе с тем спасателям пришлось извлекать пассажиров искореженного фургона с помощью специальных средств. Все пострадавшие были доставлены в больницы вертолетом. Состояние одного из них врачи оценивают, как крайне тяжелое.

Сам водитель грузовика в госпитализации не нуждался. После того, как мужчину осмотрели медики, его взяли под стражу полицейские.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 4 ноября на проспекте Лобановского нетрезвый водитель Mitsubishi на полном ходу влетел в стоящие на светофоре автомобили. По предварительной информации, водитель Mitsubishi на полном ходу въехал в стоящие на светофоре автомобили, вылетев на противоположную сторону дороги. От удара пострадали автомобиль "Пиццайоло" и такси. Последний отлетел в забор частного дома.