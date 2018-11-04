20:15 04.11.2018 | Происшествия | Новости
100207125:Polishuk

В Израиле микроавтобус столкнулся с грузовиков, погибли шесть человек - ФОТО

В Израиле в воскресенье, 4 ноября, произошло столкновение грузовика и микроавтобуса.

В Израиле микроавтобус столкнулся с грузовиков, погибли шесть человек - ФОТО

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли шесть человек. Еще пять пассажиров получили травмы.

Как сообщает The Jerusalem Post, авария произошла утром на шоссе № 90 в Иорданской долине, недалеко от Мертвого моря.

По предварительным данным грузовик врезался в микроавтобус, однако официальная версия аварии еще не озвучена. Вместе с тем спасателям пришлось извлекать пассажиров искореженного фургона с помощью специальных средств. Все пострадавшие были доставлены в больницы вертолетом. Состояние одного из них врачи оценивают, как крайне тяжелое.

Сам водитель грузовика в госпитализации не нуждался. После того, как мужчину осмотрели медики, его взяли под стражу полицейские.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 4 ноября на проспекте Лобановского нетрезвый водитель Mitsubishi на полном ходу влетел в стоящие на светофоре автомобили. По предварительной информации, водитель Mitsubishi на полном ходу въехал в стоящие на светофоре автомобили, вылетев на противоположную сторону дороги. От удара пострадали автомобиль "Пиццайоло" и такси. Последний отлетел в забор частного дома.


Поделиться
Читайте также:
 
На Филиппинах произошло мощное землетрясение Преступление против Гандзюк - без срока давности, - Гройсман Банк Британии выпустит новую банкноту в 50 фунтов Заказчик убийства Гандзюк будет установлен и задержан, - Аброськин
Фоторепортаж
Выставка открылась 30 октября и продлится до первого ноября 2018 года
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив