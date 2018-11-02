В Мариуполе правоохранители задержали наркодиллера с Донбасса - ФОТО

Полисмены получили анонимное уведомление о том, что в одной из квартир города Мелитополь производится незаконное производство наркотических веществ. Правоохранители провели плановый обыск помещения хозяина, информация от источника подтвердилась.

В ходе обысков были обнаружены и изъяты пистолет марки MAJOR Eagle 4,5 и 9 патронов к нему, три корпуса гранат Ф-1, РГД-5 и РГН, 77 патронов различных калибров и ружье.

Кроме того, у мужчины хранились запчасти к разному оружию, четыре ножа, один поврежден пыл УЗРГМ, два пиротехнические патроны, около 400 грамм наркотического средства в измельченном виде, растительного происхождения, самодельное устройство для курения наркотических средств и зип-пакет с порошкообразным наркотическим веществом.

Прокуратура уже возбудила уголовное производство по ч.1 ст.309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно полиция на Запорожье изъяла мужчины наркотики на миллион гривен.