18:51 29.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Возле Славянска поезд сбил человека - ФОТО

В понедельник, 29 октября, на железнодорожном пути под Славянском электропоезд насмерть сбил мужчину. От полученной травмы головы он скончался на месте проишествия.

Возле Славянска поезд сбил человека - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба полиции Славянска.

Как отмечается, трагедия случилась неподалеку от поселка Былбасовка возле Славянска. Там потерпевший мужчина сидел вдоль железнодорожного полотна и на сигналы машиниста поезда не реагировал.

Согласно словам машиниста, в момент движения электропоезда через данный участок он сидел на рельсах.

В свою очередь сотрудники полиции установили, что погибшим является житель поселка 1983 года рождения. 

По данному факту полицией начато досудебное расследование.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в селе Княжий Мост Мостиского района Львовской области в четверг, 25 октября школьница попала под поезд.


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