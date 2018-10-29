Возле Славянска поезд сбил человека - ФОТО

В понедельник, 29 октября, на железнодорожном пути под Славянском электропоезд насмерть сбил мужчину. От полученной травмы головы он скончался на месте проишествия.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Славянска.
Как отмечается, трагедия случилась неподалеку от поселка Былбасовка возле Славянска. Там потерпевший мужчина сидел вдоль железнодорожного полотна и на сигналы машиниста поезда не реагировал.
Согласно словам машиниста, в момент движения электропоезда через данный участок он сидел на рельсах.
В свою очередь сотрудники полиции установили, что погибшим является житель поселка 1983 года рождения.
По данному факту полицией начато досудебное расследование.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в селе Княжий Мост Мостиского района Львовской области в четверг, 25 октября школьница попала под поезд.