В Одессе задержали двух "воров-гастролеров" кавказской национальности - ФОТО

Преступники были пойманы "с поличными", когда пытались совершить очередную квартирную кражу. Воры не заметили, что дом оборудован системой сигнализации, которая сработала очень вовремя.

Позже было установлено. что злоумышленники путем подбора ключа тайно проникли в квартиру одессита. Оттуда они похитили четыре мобильные телефоны, золотые и серебряные ювелирные украшения и денежные средства.

В ходе досмотра личных вещей были изъяты заготовки из фольги под инструмент для открывания дверей и сами устройства для открывания дверей, отмычки, связку ключей, часы, банковские карты, монеты разного происхождения и ювелирные украшения.

Сейчас прокуратура уже открыла уголовное производство, предусмотренное ч. 3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве правоохранители задержали очередных квартирных воров.