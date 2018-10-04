В штате Южная Каролина произошла стрельба, погиб полицейский

В результате инцидента погиб один полицейский, еще четверо пострадали. Как сообщает CNN, ранены три помощника шерифа и двое полицейских. Однако позже один из них скончался.

В полиции сообщили, что уже задержали злоумышленника и выясняют причины его поведения. При этом о степени полученных правоохранителями ранений пока не сообщается. Также неизвестно, был ли ранен сам стрелявший.

Напомним, в районе Джермантаун на северо-западе Филадельфии пять человек получили ранения в результате стрельбы возле магазина, в котором продаются товары по низким фиксированным ценам.

Как сообщал УРА-Информ, стрелявшие скрылись с места преступления. Правоохранительные органы объявили в розыск белый Chevy Impala. Причину стрельбы полицейские не сообщают. Также полиция пока не опубликовала описание нападавших.