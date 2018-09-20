10:29 20.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Запорожской области произошла смертельная авария - ФОТО

В Запорожской области на трассе Харьков-Симферополь произошло столкновение между легковушкой и микроавтобусом. В результате аварии погибли четыре человека, и еще двое находятся в больнице в тяжелом состоянии здоровья.

В Запорожской области произошла смертельная авария - ФОТО

Как сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, повестка о аварии поступила около пяти утра, сегодня 20 сентября.

"Авария была настолько ужасной, что тела пришлось извлекать с помощью спецоборудования. А машины так вообще были полностью покорежены", - рассказали в ведомстве.

Было установлено, что лоб в лоб столкнулись легковой автомобиль Lanos и микроавтобус Mersedes Vito. Все пассажиры легкового автомобиля умерли, а мужчина и женщина микроавтобуса находятся в тяжелом состоянии в больнице.

В данное время, на месте инцидента работает полиция, устанавливая все причины произошедшего.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", в районе Киево-Житомирской трассы столицы фура "смяла" легковой автомобиль. По предварительной информации, шофер грузового авто не заметил иномарку, которая пыталась обогнать его. Машина совершала маневр в районе, так называемой "слепой зоны".


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