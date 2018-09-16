В Ивано-Франковской области в лесу заблудилась маленькая девочка

На поиски пропавшего ребенка прибыла оперативная группа Галицкого РО Управление ДСНС в области, в составе 6 человек и 1 единицы техники, дежурный караул Государственной пожарно-спасательной части.

Так, из числа спасателей, полицейских, лесников и старших лиц с туристической группы сформировано 5 поисковых групп, которым проводились поисковые работы в лесной местности.

Спустя час поисков спасатели нашли пропавшего ребенка, и в удовлетворительном состоянии переданы матери.

В поисково-спасательной операции принимали участие 40 человек и 5 единиц техники, из них 10 человек, 2 единицы техники от Управления ДСНС в области.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в селе на Прикарпатье спасательная группа нашла 4-летнего ребенка, который сутки в одиночку бродил по лесу.