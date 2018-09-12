13:33 12.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Днепре бензовоз без тормозов влетел в пешехода - ФОТО

Сегодня на улице Космической в Днепре у бензовоза ГАЗ не сработали тормоза на спуске, после чего он задел пешехода. Сейчас человек находится в больнице, где ему врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

В Днепре бензовоз без тормозов влетел в пешехода - ФОТО

Об этом сообщает Информатор с места события.

По словам полицейских, авария случилась 12 сентября рано утром, что вероятно спасло от смертельного исхода. Так, после отказа тормозов, водитель бензовоза решил съехать с проезжей части, спускаясь задним ходом. Скатываясь, бензовоз заехал на бордюр. В это время вниз по Космической шел пешеход. Задев молодого человека, бензовоз остановился ударившись об трубу теплотрассы.

"Пешехода доставили в больницу Мечникова с травмой грудной клетки", - отметили сотрудники правоохранительных органов.

Кстати, во время аварии по Космической двигался автомобиль Ford, водитель которого засмотрелся на происходящее и протаранил автомобиль Nissan. Пострадавших в этом ДТП не обнаружено.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в столице пьяный автомобилист пытался скрыться после смертельного ДТП. Вероятно, водитель находился в алкогольном опьянении. 


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