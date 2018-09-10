В центре Киева произошла массовая драка с поножовщиной - ВИДЕО

Отмечается, что случай произошел возле ночного клуба Arena-City. Молодые люди дрались и били бутылки. После этого прозвучал хлопок, у одного из участников конфликта в руках был пистолет. Выстрел утихомирил ребят, но ненадолго.

После чего молодые люди перешли дорогу к Бессарабскому рынку. Там снова началась драка. Кроме этого, в ход шли стеклянные бутылки, из которых делали "розочки". На место инцидента приехала полиция. В данное время проходит следствие.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Печерском районе столицы между охранником и двумя неизвестными произошел конфликт, который вскоре перерос в драку и перестрелку. В результате инцидента 22-летний парень получил ранения, после чего был госпитализирован с ножевым ранением в ближайшую больницу Киева.