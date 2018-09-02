14:33 02.09.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В центре Киева произошло групповое изнасилование - ФОТО

Сегодня туром, 2 сентября, в Киеве по адресу бульвар Шевченко, 1 изнасиловали девушку. Об этом передает dtp.kiev.ua.

В центре Киева произошло групповое изнасилование - ФОТО

Сообщается, что трое неизвестных рано утром во дворе одного их жилых домов совершили групповое изнасилование 19-летней девушки. 

По словам пострадавшей удалось составить фоторобот одного из преступников. Это мужчина примерно 180 сантиметров роста был одет в черную футболку и шорты. Девушку в тяжелом моральном состоянии увезли в больницу для осмотра врачей.

Правоохранители просят граждан более не оставаться в общественных местах в одиночку. Зачастую насильники жертв - это те люди, которые ранее были с ними в интимных связях. часто сам факт изнасилования вызывает большие сомнения у следствия. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в столице неизвестный мужчина пытался изнасиловать пожилую женщину. 


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