В центре Киева произошло групповое изнасилование - ФОТО

Сообщается, что трое неизвестных рано утром во дворе одного их жилых домов совершили групповое изнасилование 19-летней девушки.

По словам пострадавшей удалось составить фоторобот одного из преступников. Это мужчина примерно 180 сантиметров роста был одет в черную футболку и шорты. Девушку в тяжелом моральном состоянии увезли в больницу для осмотра врачей.

Правоохранители просят граждан более не оставаться в общественных местах в одиночку. Зачастую насильники жертв - это те люди, которые ранее были с ними в интимных связях. часто сам факт изнасилования вызывает большие сомнения у следствия.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в столице неизвестный мужчина пытался изнасиловать пожилую женщину.