В Украине нашли угнанные из Италии десятки мотоциклов - ФОТО, ВИДЕО

Прокуратура Италии открыла уголовное следствие в отношении неустановленных лиц, которые в составе преступной организации совершили угоны транспортных средств на территории Италии.

После полного расследования, было установлено, что некоторые транспортные средства продаются с помощью Интернета на территории Украины. Поэтому, украинская полиция помогла итальянским коллегам раскрыть данное дело. Так, мотоциклы сбывались в трех регионах Украины.

Сотрудники киберполиции установили воров. Кроме того, установлены и места хранения похищенного имущества.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве оперативники задержали группу иностранцев, которые совершили рейдерский налет на магазин. По предварительной информации, злоумышленники, покорившись моментом, попали в служебное помещение, откуда похитили деньги, и поспешили к своему автомобилю.