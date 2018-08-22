09:41 22.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Украине нашли угнанные из Италии десятки мотоциклов - ФОТО, ВИДЕО

Полиция Украины посодействовала в розыске украденных в Италии мотоциклов. Как сообщает пресс-служба департамента киберполиции, реализация краденного транспорта происходила в интернете.

В Украине нашли угнанные из Италии десятки мотоциклов - ФОТО, ВИДЕО

Прокуратура Италии открыла уголовное следствие в отношении неустановленных лиц, которые в составе преступной организации совершили угоны транспортных средств на территории Италии.

После полного расследования, было установлено, что некоторые транспортные средства продаются с помощью Интернета на территории Украины. Поэтому, украинская полиция помогла итальянским коллегам раскрыть данное дело. Так, мотоциклы сбывались в трех регионах Украины.

Сотрудники киберполиции установили воров. Кроме того, установлены и места хранения похищенного имущества.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве оперативники задержали группу иностранцев, которые совершили рейдерский налет на магазин. По предварительной информации,  злоумышленники, покорившись моментом, попали в служебное помещение, откуда похитили деньги, и поспешили к своему автомобилю.


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