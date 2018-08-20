16:34 20.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Киеве пропали две девочки

Полицейские разыскивают двух школьниц – 15-летнюю Настю Барбалюк и 14-летнюю Екатерину Остапенко, которые пропали после прогулки в парке имени Максима Рыльского в Киеве.

В Киеве пропали две девочки

Об этом говорится в сообщении ГУНП в Киеве.

В полиции отметили, что девочки пропали еще 17 августа, около 19:00.  
Приметы Барбалюк Анастасии: на вид 16 лет, рост 165 см, волосы темные, подстрижены под каре, худощавого телосложения, лицо овальное. Была одета: короткие джинсовые шорты серого цвета, бирюзовые кроссовки, на левом запястье – нить красного цвета.

Приметы Остапенко Екатерины: на вид 16 лет, рост 165 см, темные волосы, стрижка каре, среднего телосложения, лицо овальное. Была одета: серые джинсы, серая футболка, на правом запястье – две зеленые резинки.

В пресс-службе киевской полиции обратились ко всем гражданам с просьбой, в случае наличия любой информации о местонахождении девочек обратиться к правоохранителям по телефону 093-499-97-52 или 102.

Как сообщал "УРА-Информ", в центре Харькова в воскресенье,19 августа, неизвестный вооруженный мужчина открыл огонь по полицейским. В результате инцидента один из правоохранителей получил ранения.


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