12:04 10.08.2018 | Происшествия | Новости
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Сильные дожди затопили Германию - ФОТО

Север Германии понес убытки после того, как сильные грозы прошли на ее территории.

Сильные дожди затопили Германию - ФОТО

Как сообщает Tagesschau, шесть человек были ранены в результате разгула стихии.

Из-за непогоды работа железнодорожного, автомобильного и воздушного транспорта была нарушена. Поваленные деревья блокировали проезд на дорогах.
 

По данным Немецкой метеорологической службы, ветер был особенно сильным в районе Ганновера и Северного моря. Скорость ветра на побережье достигла 140 километров в час.
 

На многих направлениях дальнего следования пассажиры столкнулись с опозданием поездов. Маршруты скоростных поездов Ганновер-Гамбург-Киль и Бремен-Гамбург-лен заблокированы. Нарушен график курсирования региональных поездов.

Из-за грозы крупнейший аэропорт Германии во Франкфурте на полтора часа приостановил работу. В течение часа не работал центральный железнодорожный вокзал Франкфурта.

В Макленбурзи-Передней Померании в результате удара молнии сгорел жилой дом.
 

Как сообщал "УРА-Информ", в Индонезии, на острове Ломбок произошло сильное землетрясение. Число жертв возросло до более чем 200 человек. Сотни людей получили травмы.


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