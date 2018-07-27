11:15 27.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Во Львове ночью горел ресторан - ФОТО, ВИДЕО

В ночь на пятницу, 27 июля во Львове произошел массовый пожар.

Во Львове ночью горел ресторан - ФОТО, ВИДЕО

Тут горел ресторан. К счастью, никто из людей не пострадал. Как сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Львовской области, информация о возгорании поступила около двух часов ночи.

На улице Боднарской горело одноэтажное здание с деревянной мансардой. До приезда спасателей огонь охватил площадь в 300 квадратных метров и быстро распространился по деревянным конструктивным элементам здания.

При этом ложность тушения заключалась в том, что пламя распространялось по междукровленным пустотам. Чтобы ликвидировать горение в полостях, спасателям пришлось снимать металлическое накрытие крыши. Пожар вызвал плотное задымление, поэтому огнеборцы работали в аппаратах защиты органов дыхания в составе 4-х звеньев газодымозащитной службы.

Пожар был быстро локализован и вскоер был полностью ликвидирован . Вместе с тем огнем уничтожено мансардное помещение на площади 100 квадратных метров и перекрытия между первым этажом и мансардой на площади 70 квадратных метров.

Обстоятельства и причины возгорания устанавливаются.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на четверг, 26 июля, возле Рыбальского моста на Днепре загорелась баржа. В результате пожара она выгорела дотла. К приезду сотрудников спасательной службы огонь полностью охватил баржу.


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