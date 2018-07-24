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В Киеве маршрутка с пассажирами попала в тройное ДТП - ФОТО, ВИДЕО

Поздно вечером в понедельник, 23 июля, на столичном мосту Патона произошло тройное ДТП с участием маршрутки с пассажирами.

В Киеве маршрутка с пассажирами попала в тройное ДТП - ФОТО, ВИДЕО

Как сообщает сайт Информатор, произошло столкновение автобуса ISUZU, который двигался по маршруту №211, Nissan Sunny и Ravon R2.

Как известно, все автомобили двигались по мосту в сторону левого берега. Nissan и Ravon стоял в пробке в соседней полосе, однако, по неизвестным причинам, автобус на полной скорости врезался в Sunny, после этого его откинуло в Ravon.

Маршрутное такси было полностью "забито" пассажирами. К счастью, обошлось без пострадавших.

Nissan получил серьезные повреждения задней части машины, а в сторону Дарницкой площади образовалась масштабная пробка. На месте работали сотрудники патрульной полиции. Подробности происшествия устанавливаются.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Одессе произошло столкновение двух автомобилей. В результате дорожно-транспортного происшествия на седьмой станции Фонтана вспыхнул пожар. Пострадали два человека.


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