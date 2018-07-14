В Киеве задержали очередных автоугонщиков

По предварительной информации, около шести часов утра в дежурную часть Дарницкого управления полиции поступило сообщение об угоне автомобиля "ВАЗ-2101" на улице Анны Ахматовой.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа районного управления полиции, чтобы установить все обстоятельства совершения преступления. Спустя час после проведения розыскных действия в районе были задержаны 20-летние безработные киевляне, которые имеют криминальное прошлое.

Следственным отделом Дарницкого управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. За содеянное преступникам грозит до восьми лет лишения свободы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно столичные полицейские задержали мужчин, которые под прикрытием покупателей автомобиля, пытались завладеть дорогой иномаркой.