В Винницкой области в результате взрыва гранаты пострадал местный житель

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Винницкой области.

Отметим, что ранним утром около 8 часов утра правоохранителям сообщили о госпитализации 18-летнего жителя г. Ямполь с осколочными ранениями ног.

"По предварительной информации, пострадавший получил травмы в результате взрыва гранаты...Взрыв произошел в результате неосторожного обращения парня с гранатой во дворе дома, в котором он проживает", - говорится в сообщении.

В настоящее время по указанному факту открыто производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Приморском районе города взорвался легковой автомобиль, припаркованного на улице Троицкой. В результате инцидента пострадал 25-летний мужчина.