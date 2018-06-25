13:30 25.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Винницкой области в результате взрыва гранаты пострадал местный житель

Сегодня утром, 25 июня 2018 года, из-за сильного погрома получил многочисленные травмы местный житель.

В Винницкой области в результате взрыва гранаты пострадал местный житель

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Винницкой области.

Отметим, что ранним утром около 8 часов утра правоохранителям сообщили о госпитализации 18-летнего жителя г. Ямполь с осколочными ранениями ног.

"По предварительной информации, пострадавший получил травмы в результате взрыва гранаты...Взрыв произошел в результате неосторожного обращения парня с гранатой во дворе дома, в котором он проживает", - говорится в сообщении.

В настоящее время по указанному факту открыто производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Приморском районе города взорвался легковой автомобиль, припаркованного на улице Троицкой. В результате инцидента пострадал 25-летний мужчина.


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