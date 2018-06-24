19:31 24.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В центре Киева в аварию попал мотоциклист - ФОТО

На улице Набережно-Крещатицкая мотоциклист стал виновников дорожно-транспортного происшествия. Об этом передает dtp.kiev.ua.

В центре Киева в аварию попал мотоциклист - ФОТО

По предварительной информации, пилот мотоцикла без документов двигаясь между потоком машин, задел автомобиль. В результате столкновения, последний упал и получил травму ноги, возможно перелом. Мотоциклиста в срочном порядке госпитализировали.

На место происшествия прибыла патрульная полиция и скорая помощь. Сечас на дороге образовалась пробка от Контрактовой площади в направлении Почтовой площади. Правоохранители просят автомобилистов быть внимательными и аккуратными, выбирая альтернативный маршрут, так как дорога в сторону Контрактовой площади полностью заблокирована.

ак сообщалось в "УРА-Информ", недавно в  Киеве водитель Mercedes протаранила 4 припаркованных автомобиля. Водителя Mazda 6 госпитализировали. Девушку-водителя увезли на наркологическую экспертизу, патрульные подозревают, что девушка могла находится в нетрезвом состоянии. 


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