В центре Киева в аварию попал мотоциклист - ФОТО

По предварительной информации, пилот мотоцикла без документов двигаясь между потоком машин, задел автомобиль. В результате столкновения, последний упал и получил травму ноги, возможно перелом. Мотоциклиста в срочном порядке госпитализировали.

На место происшествия прибыла патрульная полиция и скорая помощь. Сечас на дороге образовалась пробка от Контрактовой площади в направлении Почтовой площади. Правоохранители просят автомобилистов быть внимательными и аккуратными, выбирая альтернативный маршрут, так как дорога в сторону Контрактовой площади полностью заблокирована.

ак сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве водитель Mercedes протаранила 4 припаркованных автомобиля. Водителя Mazda 6 госпитализировали. Девушку-водителя увезли на наркологическую экспертизу, патрульные подозревают, что девушка могла находится в нетрезвом состоянии.