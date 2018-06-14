13:32 14.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Тернополе грузовик провалился в канализацию - ФОТО

В центре Тернополя в четверг, 14 июня, грузовик одной из молочных компаний провалился в канализационный сток.

В Тернополе грузовик провалился в канализацию - ФОТО

К счастью ник то во время инцидента не пострадал. Как сказано в сообщении, опубликованном на сайт города, инцидент произошел на улице Русской возле дома быта Роксолана.

Под грузовиком одной из молочных компаний в центре города провалился асфальт. Машина сильно наклонился на правую сторону и так застряла.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Полтавской области в ночь на четверг, 14 июня, попал в аварию автомобиль народного депутатп от группы Воля народа Сергей Шахов. Политик во время инцидента находился на пассажирском сиденье автомобиля Toyota Land Cruiser. Сам депутат в аварии не пострадал, однако скорая помощь увезла в больницу его водителя легковушки.


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