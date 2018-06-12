На окраине Запорожья водитель маршрутки насмерть сбил пешехода - ФОТО

В Днепровском районе Запорожья водитель маршрутного такси не учел дорожные условия, после чего сбил пешехода и врезалось в столб. В результате дорожно-транспортного проишествия человек скончался мгновенно на месте инцидента.
Об этом сообщает пресс-служба Главного Управления Национальной полиции.
Как отмечается, авария произошла в Осипенковском микрорайоне Запорожья — на улице Звенигородской. Выяснилось, что на этом месце погибший перебегал дорогу в неположенном месте, а водитель пытался избежать столкновения. Вообщем-то, несмотря на все старания водителя, движение микроавтобуса вовремя не удалось приостановить.
"От полученных травм мужчина-пешеход скончался", - отметили сотрудники правоохранительных органов.
По факту происшествия проводится расследование по ч.2 статьи 286 УК "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего".
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в украинской столице произошло тройное дорожно-транспортное происшествие, неподалеку Конче Заспы.