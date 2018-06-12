На окраине Запорожья водитель маршрутки насмерть сбил пешехода - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба Главного Управления Национальной полиции.

Как отмечается, авария произошла в Осипенковском микрорайоне Запорожья — на улице Звенигородской. Выяснилось, что на этом месце погибший перебегал дорогу в неположенном месте, а водитель пытался избежать столкновения. Вообщем-то, несмотря на все старания водителя, движение микроавтобуса вовремя не удалось приостановить.

"От полученных травм мужчина-пешеход скончался", - отметили сотрудники правоохранительных органов.

По факту происшествия проводится расследование по ч.2 статьи 286 УК "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в украинской столице произошло тройное дорожно-транспортное происшествие, неподалеку Конче Заспы.