13:35 12.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На окраине Запорожья водитель маршрутки насмерть сбил пешехода - ФОТО

В Днепровском районе Запорожья водитель маршрутного такси не учел дорожные условия, после чего сбил пешехода и врезалось в столб. В результате дорожно-транспортного проишествия человек скончался мгновенно на месте инцидента.

На окраине Запорожья водитель маршрутки насмерть сбил пешехода - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба Главного Управления Национальной полиции.

Как отмечается, авария произошла в Осипенковском микрорайоне Запорожья — на улице Звенигородской. Выяснилось, что на этом месце погибший перебегал дорогу в неположенном месте, а водитель пытался избежать столкновения. Вообщем-то, несмотря на все старания водителя, движение микроавтобуса вовремя не удалось приостановить. 

"От полученных травм мужчина-пешеход скончался", - отметили сотрудники правоохранительных органов.

По факту происшествия проводится расследование по ч.2 статьи 286 УК "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в украинской столице произошло тройное дорожно-транспортное происшествие, неподалеку Конче Заспы.


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