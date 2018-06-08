11:39 08.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Под Одессой взорвался автомобиль с людьми, есть пострадавшие

В ночь на пятницу, восьмого июня, в населенном пункте Раздольное Одесской взорвался автомобиль, после чего получили многочисленные травмы несколько человек. 

Под Одессой взорвался автомобиль с людьми, есть пострадавшие

Об этом сообщает издание Думская.

Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, взорвалось газобаллонное оборудование автомобиля. В частности, это произошло после того, как транспортное средство заправили газом.

По словам полицейских, в результате взрыва пострадали три человека.

В настоящее время стражи порядка выясняются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве неизвестный из гранатомета обстрелял здание ритуального бюро. На месте инцидента полиция обнаружила боеприпас, который застрял в стене и не взорвался. Взрывотехники обезвредили боеприпас, - заверили в полиции, добавив, что правоохранители изъяли вещественные доказательства, которые отправят на экспертное исследование. 


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