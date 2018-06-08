Под Одессой взорвался автомобиль с людьми, есть пострадавшие

В ночь на пятницу, восьмого июня, в населенном пункте Раздольное Одесской взорвался автомобиль, после чего получили многочисленные травмы несколько человек.
Об этом сообщает издание Думская.
Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, взорвалось газобаллонное оборудование автомобиля. В частности, это произошло после того, как транспортное средство заправили газом.
По словам полицейских, в результате взрыва пострадали три человека.
В настоящее время стражи порядка выясняются все обстоятельства произошедшего.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве неизвестный из гранатомета обстрелял здание ритуального бюро. На месте инцидента полиция обнаружила боеприпас, который застрял в стене и не взорвался. Взрывотехники обезвредили боеприпас, - заверили в полиции, добавив, что правоохранители изъяли вещественные доказательства, которые отправят на экспертное исследование.