16:15 25.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Киевской области пьяный мужчина начал стрелять из балкона многоэтажки

В Украинке Обуховского района Киевской области задержан нетрезвый гражданин, который начал стрелять из охотничьего ружья из балкона девятиэтажки.

В Киевской области пьяный мужчина начал стрелять из балкона многоэтажки

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Киевской области.

По специальной линии "102" полиции Киевской области направили тревожный вызов о стрельбе. Правоохранители определили, что 51-летний мужчина после конфликта с бывшей супругой в состоянии алкогольного опьянения устроил пальбу в воздух. Все требования и уговоры соседей игнорировал. 

Сотрудники полиции изъяли у нарушителя гладкоствольное ружье модели "ИЖ-27". Они обнаружили его в транспортном средстве, где мужчина незаконно хранил и прятал оружие до их приезда. Также в жилище были найдены и изъяты две гильзы. 

Вещественные доказательства предоставлены для проведения судебно-баллистической экспертизы. По данному факту начато уголовное производство по статье за хулиганство. В данный момент решается вопрос о назначении меры пресечения и объявления подозрения нарушителю. Длится следствие. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в городе Панама-Сити американского штата Флорида во вторник вечером, 22 мая, мужчина устроил стрельбу.


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