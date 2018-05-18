23:20 18.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В окрестностях Ужгорода был обнаружен оружейный тайник - ФОТО

Правоохранители в Ужгороде наткнулись на схрон с гранатометом. Об этом передает пресс-служба прокуратуры Закарпатской области.

В окрестностях Ужгорода был обнаружен оружейный тайник - ФОТО

Сообщается, что сотрудники Службы безопасности Украины совместно с закарпатскими пограничниками в ходе проведения учебных разведок нашли схрон противотанковых гранатометов и ручных гранат. Общее количество гранат РГД-5 - 22 штуки, противотанковые снаряды - 3 штуки.

На данный момент начато досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно вблизи Славянска возле заправочной станции местные жители наткнулись на арсенал патронов для огнестрелов и пулеметов. В ходе осмотра было обнаружено 20 упаковок пистолетных патронов, несколько сотен снарядов для пулемета и автомата Калашникова. 


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