В окрестностях Ужгорода был обнаружен оружейный тайник - ФОТО

Сообщается, что сотрудники Службы безопасности Украины совместно с закарпатскими пограничниками в ходе проведения учебных разведок нашли схрон противотанковых гранатометов и ручных гранат. Общее количество гранат РГД-5 - 22 штуки, противотанковые снаряды - 3 штуки.

На данный момент начато досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно вблизи Славянска возле заправочной станции местные жители наткнулись на арсенал патронов для огнестрелов и пулеметов. В ходе осмотра было обнаружено 20 упаковок пистолетных патронов, несколько сотен снарядов для пулемета и автомата Калашникова.