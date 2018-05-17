19:16 17.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Одессе около двадцати молодых людей ворвались в магазин

Утром 17 мая 2018 года в Суворовском районе города Одесса толпа молодых мужчин ворвалась в один из магазинов и испортила камеры наблюдения.

В Одессе около двадцати молодых людей ворвались в магазин

Об этом сообщает начальник Управления превентивной деятельности ГУНП в Одесской области Иван Ищенкона странице в Facebook.

Были экстренно вызваны сотрудники батальона полиции особого назначения ГУНП и работники Суворовского отдела полиции. Они остановили попытки совершения противозаконных действий и прекратили нарушения общественного порядка.

По словам Ищенко, все злоумышленники перемещены в отдел полиции. Он отметил, что при себе у них было холодное оружие и наркотические средства. Длится следствие. В данный момент решается ситуация с привлечение преступников к ответственности.

Советник начальника ГУ Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк заявил в Facebook, что задержанные юноши спортивного телосложения планировали взять участие в хозяйственном конфликте в поддержку одной из сторон.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили начальника и двух сотрудников погранично-инспекционного пункта ветеринарной медицины в одном из портов Одессы.


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