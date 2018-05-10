11:57 10.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украинский мусор доплыл до Словакии – ФОТО, ВИДЕО

На реке Бодрог в Словакии, которая вытекает из Закарпатья, образовалась огромная пробка из мусора и бытовых отходов.

Украинский мусор доплыл до Словакии – ФОТО, ВИДЕО

Шокирующие фото с мусором появились в словацких и венгерских СМИ, информирует портал Мукачево.net.

Отмечается, что река Бодрог - приток Латорицы несет свои воды из Закарпатья через территорию Словакии и Венгрии. Следовательно, экологи предполагают, что мусор приплыл именно из Украины.

По словам местных жителей, такое случилось впервые за 30 лет. Затор из пластика сейчас имеет 100-200 м в длину и постоянно растет. Сейчас он находится в устье Бодрога, а далее двинется в сторону Венгрии.

Специалисты по охране водных ресурсов предполагают, что если в ближайшие дни поднимется уровень воды вследствие осадков, то мусорного завала Венгрии не избежать.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Великобритании больше 40 предприятий, среди которых Coca-Cola, Nestle, Unilever и Procter & Gamble, приняли решение сократить число используемого пластика. По плану к 2025 году компании, которым принадлежит около 80% пластиковой упаковки в Великобритании, поднимут долю перерабатываемого пластика до 70%.


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